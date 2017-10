Sebastian Kurz è stato definito il piccolo Hitler da un mensile satirico tedesco, Titanic. In una card comparsa su Twitter a opera della testata Sebastian Kurz è rappresentato all’interno del mirino di un’arma, con una scritta che invita a ucciderlo. «Viaggio nel tempo in Austria: Ora è finalmente possibile uccidere il baby Hitler».

LA COPERTINA CHE INVITA A UCCIDERE SEBASTIAN KURZ, IL BABY HITLER

La copertina ironizza sulle analogie tra Adolf Hitler e Sebastian Kurz, il leader dell’ÖVP che ha riportato al successo il centrodestra austriaco grazie a una decisa svolta a destra sul tema dell’immigrazione e della sicurezza. Grazie a Kurz i popolari austriaci sono tornati il primo partito, e molto probabilmente esprimeranno di nuovo un cancelliere dopo undici anni di interludio socialdemocratico. La copertina di Titanic ironizza sul fatto che ora, grazie a Sebastian Kurz, si possa risolvere un dilemma morale, ovvero se sia giusto o meno uccidere una personalità come Adolf Hitler prima che compia i suoi misfatti, in giovanissima età. Se fosse eletto cancelliere l’attuale ministro degli Esteri diventerebbe il più giovane capo di governo o di stato nel mondo occidentale. Il sarcasmo molto pesante di Titanic ha suscitato un’ondata di indignazione in Austria. I principali tabloid della Repubblica alpina, come Krone Zeitung oppure Österreich, hanno reagito con estrema durezza, vista l’incitazione a uccidere un leader politico espressa da Titanic. Queste testate hanno sostenuto l’ascesa del leader popolare. In una intervista a Vice Deutschland Moritz Hürtgen, uno dei redattori di Titanic, prende in giro la mancanza di umorismo dell’Austria, così come nega che nella loro card su Twitter ci sia un invito a uccidere Sebastian Kurz. Anche in merito alla possibile apertura di una indagine della magistratura il redattore di Titanic ha ironizzato. Su Twitter il dipartimento della polizia di Vienna ha informato di aver informato un ufficio competente in merito alla copertina di Titanic su Sebastian Kurz.