Paolo Del Debbio ha raccontato di aver subito molestie sessuali nella sua esperienza da conduttore TV. A differenza delle numerose attrici che denunciano abusi o molestie a cui son state costrette da uomini che offrivano loro lavoro, il giornalista ha subito una vicenda piuttosto diversa.

PAOLO DEL DEBBIO RACCONTA DI AVER SUBITO MOLESTIE SESSUALI

Ai microfoni di Un giorno da Pecora il conduttore di Quinta Colonna ha spiegato di aver subito una offerta sessuale fin troppo esplicita, che probabilmente mirava a ricattarlo in un momento successivo.«Quando facevo ‘Mattino Cinque’, ero lì in camerino che mi stavo preparando per la puntata. Ad un certo punto, si apre la porta ed entra una donna.Era una bella ‘tordolona’, in accappatoio. Le dissi: signorina, ma che è uscita dalla doccia che sta in accappatoio? Lei mi rispose: vorrei stare qui con lei un attimo.. No, ho da prepararmi per la puntata, anzi visto che c’è la porta aperta nel corridoio meglio che si copra sennò prende freddo. Perché una cosa era evidente: quello era un abbocco, era stata mandata da qualcuno perché ci cascassi». Ai conduttori di Un Giorno da Pecora, Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Paolo Del Debbio ha spiegato come «me l’aveva mandata qualcuno che voleva ci cascassi, non so chi fosse. Figurati se una donna alle sette meno cinque del mattino ti viene nel camerino in accappatoio…». L’episodio è stato raccontato da Del Debbio durante una discussione sulle molestie sessuali subite dal produttore cinematografico Weinstein denunciate da molte attrici in questi giorni. Il conduttore di Quinta Colonna ha ironizzato sul suo fascino, particolarmente elevato tra le over 65, e ha confermato di esser single. Del Debbio ha confessato di aver molte insicurezze, rimarcando di esser una persona particolarmente dedita al lavoro, e di non aver una elevata considerazione di se stesso, in riferimento all’ormai elevata fama raggiunta.

Foto copertina: ANSA/ETTORE FERRARI