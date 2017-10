Gf Vip e lo spoilerone in diretta tv: stasera doppia eliminazione

Ahi ahi ahi. Durante la diretta su Mediaset Extra un errore tecnico ha fatto saltare l’audio della Casa e ha fatto connettere quello della regia.

Ore 15:30 circa clamoroso Spoiler (errore tecnico) per la puntata di stasera del #GFvip. pic.twitter.com/aQtOEBmpAl — LALLERO (@SeeLallero) 16 ottobre 2017

Nell’audio in onda, che non è sfuggito ai fan del Gf Vip, gli autori si rivolgono ai ragazzi chiamandoli nel Confessionale. Come spiega il sito Bitchyf a un certo punto si sentono due voci (probabilmente due autori) che – contando quanti concorrenti sono rimasti nella Casa per dar loro le lenzuola pulite – pronunciano questa frase:

“Stasera ne escono due e ne entrano tre, sono in dodici”

Spiega Bitchyf:

Ovviamente il mega spoiler è stato subito riportato su Twitter, ma pare che i ragazzi in Casa non abbiano sentito niente.

Se il primo eliminato è uno fra Aida Yespica e Lorenzo Flaherty (che sono entrambi in nomination), chi sarà il secondo?

I più accreditati sono ovviamente Gianluca Impastato (causa presunta bestemmia) e Daniele Bossari (che ieri sera ha abbandonato la Casa per un grave lutto).

Non ai ragazzi, ma a noi da casa, si sentivano 2 fonici parlare…..#gfvip — la_Ross (@Una_di_noi) 16 ottobre 2017

Mentre voi bisticciate vi siete persi un BOOM clamoroso: 2 eliminazioni stasera al #GFVip — Alessio (@w4rr10r_0) 16 ottobre 2017