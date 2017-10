Berlusconi è tornato alla ribalta più carico che mai: dal palco di Lacco Ameno, sull’isola di Ischia, dove è stato per la convention di Forza Italia “Pronti a governare” si è lanciato nel racconto di uno dei suoi aneddoti “divertenti”. Parlava di immigrazione e rivendicava la riduzione degli sbarchi a seguito del «tanto deprecato contratto con Gheddafi», diminuiti più che con il piano Minniti di quest’anno. Snocciola i numeri, spiega i dettagli del contratto con il dittatore, ma l’argomento è evidentemente troppo serio e l’ex premier – intimorito di annoiare la platea – si concede una digressione.

LA BATTUTA HARD E RAZZISTA DI BERLUSCONI SUI BIDET NEI CAMPI PROFUGHI

«Mi è venuta in mente una cosa da raccontarvi per farvi sorridere. Volete sorridere??». incita Berlusconi come nei tempi d’oro. «Sìììììì», risponde in coro il pubblico adorante, come si vede nel video pubblicato da La Stampa. Ed ecco la battutona dell’ex premier. Il racconto inizia dal suo viaggio in Libia: «Allora io vado con Gheddafi e i suoi architetti a vedere i centri d’accoglienza». Il tono dell’incipit è esattamente quello delle sue rinomate barzellette. «Avevo ottenuto che ci fossero i caschi blu dell’Onu a garantire le condizioni umanitarie», specifica per non far mancare un po’ di politica anche nella sua parentesi da cabaret, poi riprende il tono da barzelletta:

VIDEO | Berlusconi shock: “Coi miei bidet ho insegnato i preliminari agli africani” https://t.co/ZRPDvLASR0 @LaStampa pic.twitter.com/iBAdhOEnKz — La Stampa TV (@LaStampaTV) 14 ottobre 2017

Vedo i bagni – ricordo ancora in numero 32 per ciascuno – guardo dentro i bagni e non c’è il bidet. Allora dico: «Ma non c’è il bidet! Bisogna metterlo!». Gheddafi mi guarda e fa: «Cos’è il bidet?». Guarda i suoi architetti e fa: «Cos’è il bidet?». Io allora dico: «Non preoccupatevi, datemi questo spazio e i bidet ce li metto io, perché avrò l’orgoglio di aver insegnato a questi scopatori di africani che esistono anche i preliminari».

BERLUSCONI CON LA BATTUTA SUI BIDET SCANDALIZZA LA CARFAGNA

«Vedo che la signora Carfagna in prima fila si è scandalizzata, e questo va bene», conclude Berlusconi. La sua uscita sui bidet e gli «scopatori di africani» non ha scandalizzato solo la deputata. Persino Libero, su Twitter, ha commentato: «Il Cavaliere hard si è spinto laddove – forse – non si era mai spinto».

Il Cavaliere hard: a Ischia, si è spinto laddove – forse – non si era mai spinto. “Ah, vedo che Mara si è… https://t.co/ucL5Xc1rWy — Quotidiano Libero (@Libero_official) 14 ottobre 2017

Foto copertina: ANSA/ CIRO FUSCO