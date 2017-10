Giulia De Lellis vota destra, ma non conosce il nome del presidente del Consiglio

«Chi è il presidente del Consiglio?». Vuoto. «Sai chi c’era prima?». Vuoto. «Ma sai cos’è la Costituzione?» – «Non ricordo, c’era una definizione a scuola». «Ma tu per chi voti?» – «Destra». È andata più o meno così la conversazione al GF Vip tra Giulia De Lellis e Simona Izzo. La prima rispondeva alle domande della seconda, rivelando gustosi dettagli per gli amanti del gossip made in Mediaset.

GIULIA DE LELLIS VOTA DESTRA, LA RIVELAZIONE

A riportarlo è il portale Bitchyf.it che trascrive la conversazione integrale tra le due concorrenti. Una conversazione che attira ancora una volta le critiche su Giulia De Lellis, che già nei giorni scorsi era stata al centro della polemica per alcune sue frasi omofobe e per la pesante discussione con Alfonso Signorini. Quest’ultimo le aveva dato dell’ignorante e aveva cercato di spiegarle l’infondatezza della sua posizione sugli omosessuali.

GIULIA DE LELLIS VOTA DESTRA, LE LACUNE SU COSTITUZIONE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Questa volta, al centro del dibattito c’è «l’ideologia» politica della De Lellis. Quest’ultima arriva soltanto al secondo tentativo (la prima risposta era stata «Gentile») al nome dell’attuale presidente del Consiglio, grazie a un generoso aiuto della Izzo. Che poi infila il coltello nella piaga quando chiede all’altra concorrente il nome del predecessore di Paolo Gentiloni. La De Lellis non conosce la risposta, ma ammette di aver votato No al referendum costituzionale che ha determinato le dimissioni di Matteo Renzi.

Già, la Costituzione. La legge fondamentale dello Stato, per la De Lellis, è un vero e proprio enigma. Ha un vago ricordo «di una definizione a scuola», ma nulla di più. Però, quando la Izzo le chiede di che squadra fosse (lei si riferiva davvero al calcio), Giulia De Lellis non ha dubbi e dice «Destra!», aggiungendo come particolare non richiesto che anche il suo fidanzato Andrea Damante fa lo stesso.