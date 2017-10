Arriva Mc Vegan: il panino per i vegani. Ma non è un controsenso?

Se tra i prodotti c’è già un Mc Veggie (vegetariano) ora Mc Donald’s sta sperimentando il Mc Vegan, panino fatto con soia e insalata, pomodoro, mais, cetrioli e verdure. L’esperimento si sta tenendo in Finlandia, a Tempere, dove il prodotto sarà disponibile nei fast food fino a fine novembre.

Mc Donald’s cerca disperatamente di avvicinarsi ai consumatori vegani, fetta crescente di potenziali acquirenti nel mercato della ristorazione. Non è ben chiaro però come ai vegani possa interessare un prodotto Mc dato che spesso la catena è finita nel mirino di animalisti e sostenitori dell’alimentazione etica.

Come però spiega Today.com anche se il Mc Vegan è destinato ai clienti finlandesi c’è già molto interesse negli Stati Uniti.

@McDonalds bring the McVegan burger to the U.S. plus vegan fries, I’ll guarantee they will sell. Definitely bring me back.

— Nathan Smith (@Kryptonate22) 5 ottobre 2017