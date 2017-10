Le Iene, Emma Marrone incontra il suo hater: «Piacere, la cagna». E alla fine lo perdona

Emma Marrone incontra uno dei suoi hater. «Piacere, la cagna». Gli chiede dei pesanti insulti da lui ricevuti. E alla fine, dopo le sue scuse, lo perdona. È quanto raccontato da un servizio delle Iene andato in onda nella puntata di ieri e firmato da Mary Sarnataro. L’inviata del programma, che già nei mesi scorsi ha fatto incontrare personaggi famosi e loro hater, è riuscita ad organizzare un faccia a faccia tra la cantante fiorentina e Giancarlo, uno dei ragazzi che pubblicava messaggi offensivi contro di lei in un ristorante di Roma. Ha invitato il giovane a pranzo senza ovviamente avvertirlo della presenza dell’artista. Che si è poi presentata a tavola pochi minuti dopo.

Sfoglia la gallery >>

A LE IENE L’INCONTRO DI EMMA MARRONE CON IL SUO HATER

«Ciao, oppure bau, come preferisci…», «Piacere, la cagna», dice Emma Marrone appena arrivata presentandosi al suo hater e stringendogli la mano. Lui rimane sorpreso: «Vabbè, lo immaginavo un pochetto… perché mi sembrava un po’ strana la cosa». La cantante comincia a leggere tutte le offese da lui ricevute: «Sta bastarda ladra di galline, il Tevere è la sua unica casa, torture medievali h24 per lei», «L’ultima scritta che leggerà sarà Iveco». Giancarlo prova a giustificarsi: «Era una cosa per scherzare», «Ho scritto una cosa per la quale volevo, approvazione, consenso». Emma non ci sta: «Io ti auguro di avere successo con la tua chitarra e ti auguro di non avere persone come te che ti insultano dalla mattina alla sera per il fatto di avere avuto successo in una cosa in cui credevi fin da bambina». E ancora: «La mia musica ti fa cagare, ma da qui a dire che sono una tr… tra l’altro, questa è la tua fidanzata… se qualcuno la chiamasse tr…?». Giancarlo: «Sono parole rivolte ad un personaggio pubblico…». «Io personaggio pubblico? No, sono una donna come la tua ragazza», la replica della cantante. Alla fine arriva il chiarimento. Mary Sarnataro promette che continuerà monitorare il profilo Facebook dell’hater. Giancarlo accetta. E fa capire di aver compreso i suoi errori. Alla fine dell’incontro riesce anche a bere una birra con Emma. Pace fatta.

(Immagine da video de: Le Iene / Italiauno / Mediaset)