Tutte le perle di Aldo Biscardi | VIDEO

Aldo Biscardi se ne è andato proprio quando aveva vinto quella grande polemica italiana del calcio. All’arrivo della Var in campo il celebre conduttore de Il Processo, mente di quella creatura che ha dato importanza al giornalismo sportivo nel nostro paese, ha lasciato questo mondo. Lo amano tutti Aldo. Lo ameranno ancora. Abbiamo raccolto alcuni degli episodi più belli della sua carriera.

ALDO BISCARDI E IL MOSTRO

Una meraviglia. L’anticipo della Var, l’eterna ossessione di Aldone nostro. Il Mostro, “vemonstre” o come cavolo volete chiamarlo voi, presentato a Il Lunedì. Qui una memorabile Gialappa’s lo ricorda con un inglese “impeccabile” dello storico conduttore.

ALDO BISCARDI E L’INTERVISTA MONOLOGO A ROBERTO BAGGIO

Siamo già a Telemontecarlo siori. Qui un epico Aldo intervista Roberto Baggio. Ci mette in pratica una vita a fare la domanda. Due minuti di monologo del conduttore. Poi, sul più bello, quando Aldo smette di parlare salta il collegamento.

LEGGI ANCHE > IL PROCESSO TORNA CON GIORGIA PALMAS AL POSTO DI ALDO BISCARDI

LA RISSA TRASH TRA SGARBI E MOSCA DA BISCARDI

Uno dei momenti più alti della tv italiana. Con Sgarbi che sbrocca e fa saltare i nervi a Mosca. Aldo cerca di fare una operazione che l’Onu scansati proprio. Non riesce nell’impresa.

Mosca: “Lui mi ha detto leghista di m…” Aldo: “No, menefreghista” Mosca: “Giuro che non sono leghista” Aldo: “Bravo”

Sublime.

ALDO BISCARDI E LA TELEFONATA DI SILVIO BERLUSCONI

Si tratta di un momento cruciale nella carriera di Biscardi. Silvio Berlusconi chiama in diretta durante il processo gridando all’intollerabile «mistificazione» che si è fatta nel suo programma. Aldo è il primo che riceverà le chiamate del presidente dell’allora Milan. Silvio, come tante altre volte, farà la stessa cosa nel corso degli anni in altri programmi come quelli di Santoro e Lerner.

LE INTERVISTE POSSIBILI. BUFFON?

All’inizio della clip la chiamata sbagliata in studio a un presunto Buffon.

ALDO BISCARDI E KAKA’ AL MILAN

Abbiamo sofferto tutti con lui. Pure Crudeli, che impazzisce in diretta. Poi alla fine la chiamata. QUELLA CHIAMATA.

ALDO BISCARDI DENGHIU

Celebre il suo spot per la De Agostini

Non vi bastano tutti questi Aldo Biscardi? Qui sotto Blob lo ricorda con un mix da conservare nel cuore. Ci mancherai Aldo. Tanto.

guarda il video: