Laurens De Plus è caduto in modo pauroso al Giro di Lombardia 2017. Il corridore belga della Quick-Step si trovava in seconda posizione dietro al battistrada Cherel, e ha fatto un volo terribile oltre il guard rail sulla discesa successiva al muro di Sormano .Laurens De Plus, come si vede nel video, è caduto nel vuoto dopo aver sbagliato una curva.

IL VIDEO DELLA CADUTA DI LAURENS DE PLUS AL GIRO DI LOMBARDIA 2017

Le ambulanze sono fortunamente arrivate subito e il personale sanitario della corsa ciclistica lo han immediatamente soccorso. Al momento non ci sono notizie sul suo stato di salute. La caduta è avvenuta dopo che i corridori avevano affrontato uno dei punti più difficili del percorso del Lombardia, lo storico Muro di Sormano, che si trova in provincia di Como, piuttosto vicina alla classica salita della Madonna del Ghisallo. Secondo le prime informazioni fornite da Andrea De Luca nella diretta il corridore belga non è in gravi condizioni.

La sua formazione, la Quick- Step, ha appena comunicato su Twitter come Laurens De Plus, con cui hanno comunicato, non abbia subito gravi ferite, e come stia andando all’ospedale.

Secondo le prime informazioni fornite dalla sua squadra ha riportato un problema a una gamba, ma nulla di così grave come era sembrato guardando la sua paurosa caduta.