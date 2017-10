La neonata down affidata a un single dopo il rifiuto di 7 coppie

Una neonata down abbandonata dalla madre viene affidata a un single dopo il rifiuto di 7 famiglie. Accade a Napoli, con una decisione del Tribunale dei minori. I giudici hanno contattato gli aspiranti genitori in lista d’attesa per dare in adozione la bimba affetta dalla sindrome di Down, lasciata dopo un parto anonimo, ma nessuna delle coppie si è detta disponibile ad accogliere le piccola. Lo racconta il quotidiano Il Mattino.

NEONATA DOWN AFFIDATA A UN SINGLE DOPO IL NO DI 7 FAMIGLIE

Il tribunale dei Minori ha dunque valutato anche la richiesta di un uomo single di potersi occupare di un bambino disabile senza alcuna condizione e ha accolto la domanda. La richiesta del single è consentita dalla legge solo in casi rari, secondo la legge 184 del 1983 che regola le adozioni. Ora per la neonata e il padre single inizia un periodo di pre-affidamento, un periodo di prova al termine del quale i giudici valuteranno l’inserimento della bimba nella nuova famiglia.

(Foto di un neonato da archivio Ansa. Credit: Frank Rumpenhorst / dpa)