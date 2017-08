Oggi la presidente della Camera Laura Boldrini ha pubblicato un post sui suoi social in cui prende le difese di Paolo, il ragazzo cacciato per via del suo colore di pelle a Cervia.

Inutile dire che in tanti hanno replicato sotto al post in questione prendendo le difese dell’imprenditore. A volte dando la colpa a Boldrini stessa o peggio ancora usando il classico benaltrismo confrontando gli italiani senza lavoro con quella situazione. Come se il Paolo in questione poi non fosse italiano. Il ragazzo è milanese, tra l’altro.

Ha fatto bene… Prima gli italiani e poi gli altri… Invece lei mia cara boldrini pensa sempre prima agli immigrati e poi al suo popolo… Mi fa specie che c’è gente che le scrive pure continui così…ma datevi una svegliata (Alessandro) È sacrosanto diritto di ogni imprenditore assumere secondo le proprie necessità e consuetudini. Quanti italiani ogni giorno si vedono rifiutare un posto di lavoro senza nemmeno una motivazione? Questo signore è stato troppo o forse ingenuamente sincero, se avesse risposto mentendo probabilmente non avrebbe suscitato alcuno scalpore (Flavio) Carissima Ministra, si faccia due domande su cosa ha fatto LEI per determinare questo fenomeno (Enzo) – Boldrini non è ministro ndr Dovrebbero indignarsi i romagnoli a cui a dato dei razzisti ,per il resto non ci sono parole (Sergio)

