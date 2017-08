Alessia Marcuzzi è stata offesa su Instagram per la sua forma fisica. La nota conduttrice TV, che sul suo profilo Instagram ha quasi 3 milioni di follower, ha condiviso una foto in costume rosso per pubblicizzare una borsa di MarksandAngels, disegnate da lei. L’immagine mostra Alessia Marcuzzi in costume intero, ma il primo piano evidenzia bene la forma fisica di Alessia Marcuzzi. La foto ha collezionato quasi 30 mila like e tanti commenti positivi, ma sono stati purtroppo postati anche molte offese contro la sua eccessiva magrezza.

LE OFFESE CONTRO ALESSIA MARCUZZI TROPPO MAGRA SU INSTAGRAM

La conduttrice dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi è stata invitata a mangiare quando i commentari si sono contenuti, mentre in altri, ben più negativi, è stata offesa con insulti sulle varie parole volgari per indicare chi vende il proprio corpo. Ci sono stati perfino rimproveri assurdi a una sorta di sponsorizzazione dell’anoressia fatta da Alessia Marcuzzi per una foto che esaltava la sua magrezza. Le offese sul fisico di una persona sono sempre terribili, e devono esser stigmatizzate. Sia quando colpiscono persone non famose, che quando invece riguardano chi ha avuto successo e notorietà nella propria esistenza. L’anoressia così come i disturbi alimentari legati al fisico sono problemi molto seri, e il cosiddetto bodyshaming è una pratica vergognosa che purtroppo è troppo spesso utilizzata su Facebook o Instagram.