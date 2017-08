Sono passati meno di due mesi da quando Maria Elena Boschi – sui social @meb – è sbarcata su Instagram. Un arrivo con tanto di hastag ufficiale: #instameb. «Teniamoci in contatto anche via Instagram, se vi va. Vi aspetto», aveva scritto il 12 giugno scorso su Facebook la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio del governo Gentiloni ed ex ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento del governo Renzi.

MARIA ELENA BOSCHI, LE FOTO AMARCORD DALLA LEOPOLDA ALL’ELEZIONE DI MATTARELLA

Nei primi tre giorni ha pubblicato oltre 30 foto, raccogliendo più di 4mila followers. Nessun selfie e tutti scatti del passato: da quello amarcord alla Leopolda 2012 affianco a Renzi e Francesco Bonifazi, all’applauso del Parlamento dopo l’elezione di Mattarella. Alcuni – come quelli con il presidente della Repubblica, più “istituzionali”, altri più friendly, la maggior parte nella cornice di qualche Festa dell’Unità in giro per l’Italia. Il minimo comune denominatore: la piega perfetta e un sorriso a mille denti.

MARIA ELENA BOSCHI SEMPRE PIÙ AUDACE SU INSTAGRAM

Con l’andare dei giorni, però, Maria Elena Boschi deve averci preso gusto: sul suo profilo Instagram @meb sono arrivati il selfie dal concerto di Tiziano Ferro e l’abbraccio con Roberto Bolle dopo un suo spettacolo. Tra le foto più criticate quella di lei seduta sull’autobus «in viaggio, di ritorno a casa», molto propagandistica e poco realistica per gli iscritti a Instagram.

Negli ultimi giorni, però, l’ex ministra ha postato scatti da vera fashion blogger: nell’ultima foto pubblicata su Instagram, Maria Elena Boschi è immortalata di schiena, mentre si allena con la lat machine. «Prima di arrivare a Palazzo Chigi, un po’ di #allenamento», scrive la sottosegretaria e giù di hastag: #menssanaincorporesano #avanti #sport #workout #fitness #instameb #gym. Immancabile ovviamente quello dedicato al libro di Renzi Avanti, per cui Maria Elena Boschi è stata anche attaccata su Twitter da Giorgia Meloni.

La rimonta social della Boschi è iniziata insieme alla corsa alle urne. Se le va male alle elezioni, @meb può sempre avere un futuro come fashion blogger.