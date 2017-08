La relazione flash tra Asia Nuccetelli e un membro della Dark Polo Gang

La relazione più breve dell’estate 2017. Asia Nuccetelli e Wayne Santana dei Dark Polo Gang si sono lasciati. Sono durati (ufficialmente) solo due settimane.

(FOTO da profilo Instagram di Asia Nuccetelli)

La notizia è stata ripresa sul sito di gossip Bitchyf.

Asia Nuccetelli e Wayne Santana dei Dark Polo Gang si sono lasciati dopo 15 giorni di fidanzamento

Asia Nuccetelli e Wayne Santana dei Dark Polo Gang si sono ufficialmente lasciati dopo ben 15 giorni di fidanzamento.

I due, che si erano messi insieme in maniera ufficiale lo scorso 17 luglio con un bel bacio su Instagram, si sono mollati qualche giorno fa.

A confermare l’indiscrezione è stata la Mosetti Junior con un lungo post su Instagram in cui ha invitato le sue followers a rimanere single in attesa della persona giusta, senza mai accontentarsi.

Effettivamente – se ti fidanzi con uno che si fa chiamare $P€ZZA CUORY – non puoi che uscirne con il cuore spezzato. #StayStrongMosettiJr.