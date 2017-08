Rousseau è così bello che è bastato poco per hackerarlo

Tenero come un grissino, direbbero in una celebre pubblicità. Ed effettivamente Rousseau, piattaforma on line dei 5 stelle (oggi aperta anche ai non iscritti) è molto vulnerabile. O perlomeno lo era. Qualcuno ha provato a bucarlo e ci ha fatto un sito sopra. Un sito per spiegare perché lo ha fatto. E per avvisare più persone possibili:

Non è un attacco politico

Voglio mettere in chiaro fin da subito una questione: questo non è un attacco politico.

Ho aperto questo sito solamente per avvisare gli iscritti al sito rousseau.movimento5stelle.it che, a causa di una variabile vulnerabile a SQL injection, i loro dati sensibili sono potenzialmente a rischio. Ho avvisato via e-mail i gestori del sito della vulnerabilità trovata che mi hanno risposto che stanno lavorando per risolvere il problema, in questo momento la variabile non mi sembra più vulnerabile. Non scriverò qual era la variabile vulnerabile. Non escludo possano esserci ulteriori vulnerabilità o errori nel sito.

Non farò nessun particolare riferimento alla politica, nessun confronto con altri partiti, e non voglio assolutamente essere tirato in ballo in questi dibattiti futuri, se dovessero esserci. Non diffondo queste informazioni per screditare un partito, o per antipatia verso di esso, e non sono stato pagato da nessuno per trovare una vulnerabilità nel sito. Semplicemente l’ho trovata, e penso che sia corretto avvisare gli iscritti di una tale, potenziale, perdita di dati e informazioni riservate.