Fedez ha preso in giro Lady Gaga durante una diretta Instagram. Il rapper è intervenuto mentre la cantante si rivolgeva ai suoi milioni di follower. La battutta di Fedez non è proprio originale. Dopo averla salutata il rapper ha rimarcato come Lady Gaga non si curasse di lui, facendo ironia con una rima sul suo nome. Ciononostante l’intervento di Fedez non rimarrà negli annali dell’originalità social su Instagram ha riscosso grande interesse. Da BitchyF