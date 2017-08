Aldo Giovanni e Giacomo non si separano. L’indiscrezione lanciata da Novella 2000 sulla crisi del trio comico originata dai rapporti sempre più difficili tra Aldo Baglio e Giovanni Storti è stata smentita ufficialmente dall’ufficio stampa, che è intervenuto dopo diversi giorni di silenzio.

ALDO GIOVANNI E GIACOMO NON SI SEPARANO

La notizia è infatti uscita settimana scorsa ed è stata corretta grazie al sito Fanpage.it, che ha contattato l’ufficio stampa di Aldo Giovanni e Giacomo. Secondo il portavoce del trio non solo non c’è una crisi tra i comici che porterà alla loro separazione, ma dopo il ritorno dalle ferie ci sarà un nuovo progetto artistico per la gioia dei loro fan. Aldo Giovanni e Giacomo sono un trio comico attivo da più di 30 anni, da quando Giacomo Poretti si è unito ad Aldo Baglio e Giovanni Storti, che da tempo calcavano i palchi dei cabaret di Milano e del Nord. I comici hanno conosciuto un’enorme popolarità grazie alla TV, in particolare ai tempi della loro partecipazione al programma Mai Dire Goal.

LA SMENTITA DELLA CRISI DI ALDO GIOVANNI E GIACOMO

Il più grande successo di Aldo Giovanni e Giacomo è stato il film Tre Uomini e una Gamba, una delle pellicole di maggior successo nella storia del cinema italiano, che ha dato il via a una lunga e piuttosto fortunata carriera sul grande schermo, in particolare nel periodo tra la fine degli anni novanta e i primi anni del nuovo secolo. Da tempi circolavano voci sui difficili rapporti tra Aldo Baglio e Giovanni Storti, che apparivano anche comprensibili alla luce di un lunghissimo rapporto di lavoro iniziato quasi quarant’anni fa. Questi eventuali problemi, al momento non confermati, non porteranno comunque in ogni caso alla separazione del trio. Aldo Giovanni e Giacomo rimarranno attivi anche nel breve futuro.

FOTO COPERTINA: VIRGINIA FARNETI – ANSA – I52