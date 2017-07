Incidente mortale su una giostra in Ohio | VIDEO

Una giostra che oscilla come un pendolo a 40 metri dal suolo, mentre le file di sedili ruotano su se stesse a 13 giri al minuto. Una vera attrazione, trasformatasi in arma letale. La giostra si chiama “Fireball” e ha causato una vittima e sette feriti. È successo a Columbus, in Ohio, in occasione di una fiera. La giostra ha avuto un guasto e durante una delle corse la struttura si è rotta, disattivando il blocco dei sedili. La fila di passeggeri è volata per aria ad altissima velocità.

INCIDENTE SULLA GIOSTRA IN OHIO, LE IMMAGINI AGGHIACCIANTI

Una scena agghiacciante, ripresa da un telefono. Le immagini del video sono molto forti e potrebbero urtare la vostra sensibilità. Si vedono distintamente delle persone volare per aria a velocità altissima. Il bilancio dell’incidente è di un morto e sette persone ferite, tre delle quali in modo grave. La vittima è un diciottenne e un tredicenne è in condizioni gravissime.

Il governatore dell’Ohio, John Kasich, ha disposto ora la chiusura dell’intero parco divertimenti, che è di proprietà pubblica, per chiarire la dinamica dell’incidente della giostra “Fireball”. «Sono profondamente colpito per questo incidente, per la perdita di una vita e per i feriti», ha detto Kasich.

La società che gestisce la fiera, Amusements of America, descrive la giostra “Fireball” come una delle maggiori attrazioni del parco: oscilla come un pendolo, raggiungendo fino a 40 metri di altezza. Le persone sono sedute in fie da sei all’estremità del pendolo e girano su se stesse 13 volte al minuto. Per qualche ragione ancora non chiara, però, durante la corsa uno dei blocchi dei sedili si è staccato ed è volato in aria ad altissima velocità.

Uno dei medici intervenuto per soccorrere le vittime dell’incidente alla giostra “Fireball” ha spiegato che «i passeggeri sono stati catapultati fuori dai sedili ad altissima velocità e all’altezza di circa 8 o 9 metri. È stato come se avessero fatto un incidente stradale».