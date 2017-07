Il nostro documentario a Mosul, la roccaforte dell’Isis appena liberata | PARTE 3

Dopo essere entrati in un carcere di massima sicurezza a Erbil ed aver fatto visita alla chiesa più grande del Medio Oriente, incendiata e presa d’assalto all’Isis, i giornalisti Giuseppe Borello e Lorenzo Gironi hanno raggiunto a Mosul, tra bombardamenti e macerie, l’area della moschea di Al-Nouri, dove Al Baghdadi proclamò la rinascita dello Stato Islamico, distrutta dall’Isis per non essere ceduta ai nemici.

Il quarto appuntamento con ‘Mosul – I segni dell’Isis’ è previsto per mecoledì 2 agosto alle 14 sempre sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook.