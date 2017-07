Svizzera: piomba armato di motosega in un McDonald’s a Sciaffusa. Ci sono feriti

Dovrebbero esser cinque i feriti, di cui due gravi, vittime di un uomo – armato di una motosega – che ha assalito i clienti di un fast food di Sciaffusa, Schaffhausen in Svizzera. L’assalitore si sarebbe dato alla fuga. La polizia ha isolato tutto il centro storico e sta cercando di individuare l’uomo.

SWITZERLAND – Major police operation under way in Schaffhausen, five injured https://t.co/EQ8wof0jfO pic.twitter.com/3BP1Bxyn2H

— Voice of Europe (@V_of_Europe) 24 luglio 2017