Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono in crisi. La coppia di cantanti, due artisti molto amati dal grande pubblico, ha comunicato attraverso i propri profili social, con un breve post congiunto, di essere in un momento di difficoltà. La medesima comunicazione era arrivata poco prima alle agenzie di stampa, attraverso una presa di posizione congiunta di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. «La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy. Poi, saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità», la breivssima nota affidata ai mezzi di informazione e ai social media di entrambi.

Un messaggio apparso curiosamente di circa 15 minuti prima sul profilo Facebook di D’Alessio rispetto a quella di Tatangelo.

La coppia è insieme ufficialmente da 12 anni, e ha un figlio, Andrea, di 7 anni. Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono sconosciuti nel 2002, quando la giovanissima cantante di Sora, all’epoca 16enne, aveva vinto la sezione Giovani di Sanremo.

GIGI D’ALESSIO E ANNA TATANGELO SONO IN CRISI

Negli anni successivi il cantante napoletano e la performer ciociara si sono innamorati durante un tour in Australia, e la loro relazione è stata oggetto di grande attenzione mediatica visto anche illegame di D’Alessio, all’epoca sposato con Carmela Barbato, madre di tre suoi figli. Da qualche mese i due si mostravano distanti, e Anna Tatangelo aveva ammesso le difficoltà della coppia in una recente intervista. Particolare curiosità suscita da tempo il differente utilizzo dei social media.

Molto professionale Gigi D’Alessio, mentre assai più vivace è Anna Tatangelo, che su Instagram mostra spesso immagini piuttosto disinibie. Gli ultimi mesi si confermano particolarmente difficili per il cantante napoletano, con problemi giudiziari legati al Fisco, la eliminazione con polemiche dal Festival di Sanremo e i deludenti dati di ascolto di Made in Sud, la trasmissione condotta da D’Alessio sulla Rai.

Foto copertina: Aurore Marechal/ABACAPRESS.COM