Vaccini, il durissimo intervento di Paola Taverna: «Avete usato la delicatezza del panzer, siete dei pazzi» | VIDEO

Durante le dichiarazioni di voto, la senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Taverna ha attaccato duramente il ministro della Salute Beatrice Lorenzin (che si era anche momentaneamente allontanata dall’aula in concomitanza dell’intervento dell’esponente pentastellato).

PAOLA TAVERNA VACCINI, IL MINISTRO NON C’È

Ecco un estratto delle parole della senatrice Taverna: «Ai dubbi delle mamme lei ministro ha risposto con la delicatezza di un panzer. Voi siete dei pazzi: Fate vaccinare i figli e non quelli da cui vi aspettate un voto. In questa Aula ci è stato risposto che i vaccini singoli non sono convenienti economicamente. Si fa solo ciò che conviene. Tolga da questo decreto ogni coercizione e multa. È la strada della raccomandazione quella scelta dagli altri paesi europei. I genitori seguendo i lavori d’aula hanno visto una trattativa, siamo scesi da 12 a 10 vaccini obbligatori, senza un perché. Si sta assumendo la responsabilità di ogni genitore: volere il meglio per il proprio figlio. Io amo mio figlio più di chiunque al mondo. Io ho liberamente scelto, assumendomi ogni responsabilità, di vaccinare mio figlio. Ma ho scelto io».