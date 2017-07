Elisa Isoardi ha rotto il silenzio sulla copertina di Chi, che la ritraeva mentre baciava un uomo diverso dal suo fidanzato dichiarato, Matteo Salvini. Su Facebook, in un post immediatamente cancellato dopo poco tempo, la conduttrice TV ha postato una foto con questa frase che l’accompagnava: «Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni regina sul suo trono. Ogni pagliaccio nel proprio circo». Oltre all’immagine, Elisa Isoardi aveva anche pubblicato una foto che la ritraeva in una posa piuttosto provata, senza il bellissimo sorriso che di solito si può vedere in TV come sui social. La conduttrice TV ha però rimosso il post, come scritto da Huffington Post, giudicato forse troppo eccessivo, sopratutto per l’associazione tra Salvini e pagliaccio che sarebbe stata piuttosto diffusa sugli organi di informazione se il messaggio non fosse stata cancellata.

ELISA ISOARDI ROMPE IL SILENZIO SU FACEBOOK DOPO LA COPERTINA DI CHI

Non si può ovviamente sapere se Elisa Isoardi si riferisse al leader della Lega Nord, oppure a una delle tante personalità famose che hanno commentato le sue vicende sentimentali nei giorni scorsi. Il caso Isoardi-Salvini è diventato anche politico, visto che diversi commentatori hanno rimarcato il danno d’immagine per il segretario del Carroccio da una testata di proprietà della famiglia Berlusconi. Nei giorni scorsi Salvini, che tradizionalmente non parla mai o quasi della sua vita privata, aveva preferito non commentare la copertina di Chi, limitandosi a un semplice post sul non farsi gli affari degli altri per avere un mondo migliore. Diversi giornali di destra hanno ipotizzato un flirt con una modella, tra l’altro di origini marocchine, come motivo per il suo addio a Elisa Isoardi.

Foto copertina: ANSA/GIORGIO ONORATI