Roma, Castel Fusano in fiamme: evacuate alcune abitazioni | VIDEO

Roma è ancora avvolta dalle fiamme. Questa volta tocca alla pineta di Castel Fusano, tra via Martin Pescatore all’Infernetto e via del Circuito. I roghi si sono registrati intorno alle 15 e i Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno deciso di chiudere un tratto della cruciale via Cristoforo Colombo e di evacuare alcune case a causa di una densa nube di fumo che ha ridotto di molto la visibilità e che ha reso l’aria irrespirabile.

Si tratta del terzo incendio scoppiato a Castel Fusano dall’inizio di luglio. A questo proposito, i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e i carabinieri stanno effettuando alcune indagini per capire la natura del rogo e per individuare possibili collegamenti con i precedenti. Proprio i militari avrebbero fermato un uomo in zona, sospettato di aver appiccato l’incendio.

Le fiamme e la colonna di fumo sono state avvistate anche da alcuni bagnanti a Ostia. In molti hanno descritto la scena che si è presentata davanti ai loro occhi, prima di andar via dall’area: «Quello che abbiamo visto non è certo rassicurante» hanno detto alcuni testimoni.

