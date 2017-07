Fusaro scriverà per la rivista cattolica Tempi. Lo ha annunciato il filosofo e commentatore sul suo profilo Facebook e sul suo blog. Diego Fusaro scriverà ogni settimana un articolo per il settimanale diretto da Alessandro Giuli. La collaborazione tra il filosofo e scrittore, uno dei commentatori più popolari e discussi sui social media, e Tempi appare piuttosto curiosa. Fusaro ha sempre rivendicato di esser un pensatore marxista, per quanto le sue posizioni siano sempre più popolari nel pubblico sovranista dei social media. No euro e contrario all’immigrazione, il giovane filosofo è diventato particolarmente popolare su Facebook così come su Twitter, anche in ragione delle sue provocazioni intellettuali e per interventi in TV molto discussi. Tempi è una rivista culturalmente e ideologicamente, in teoria, molto distante da Diego Fusaro. Fondata negli anni novanta come erede de Il Sabato, il settimanale è da sempre una testata assai vicina a Comunione e Liberazione. Tempi ha una linea editoriale chiaramente collocata vicina al centrodestra, anche da quando è cambiato il suo storico direttore, Luigi Amicone. Dal febbraio 2017 il settimanale è diretto da Alessandro Giuli.