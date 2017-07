Un anziano di 87 anni di Busto Arsizio (Varese) può considerarsi un eroe per essere riuscito a salvare con la sua reazione la colf dalla furia dell’ex ragazzo. Il vecchietto la scorsa notte ha sorpreso uno sconosciuto che era entrato nella sua stanza da letto e non si è tirato indietro: lo ha affrontato a bastonate e ha chiamato la polizia, che ha poi arrestato il presunto ladro. In realtà non si trattava di un malvivente dedito a furti in abitazioni ma dell’ex fidanzato geloso della colf che lavora nell’appartamento, un peruviano di 33 anni con piccoli precedenti, senza fissa dimora né permesso di soggiorno. Lo racconta il quotidiano Il Giorno.

L’ANZIANO EROE: A 87 ANNI SALVA LA COLF DALLA FURIA DELL’EX

Dopo essere intervenuti in casa dell’anziano e aver identificato lo sconosciuto, i poliziotti hanno ricostruito i fatti scoprendo che l’uomo era entrato nell’abitazione per cercare la sua ex. Agli agenti la donna ha raccontato che di essere stata svegliata verso l’una di notte da rumori provenienti dal balcone della sua stanza e, nello stesso momento, dagli squilli del cellulare. Al telefono c’era l’ex, il presunto ladro, molto geloso e mai rassegnato alla fine della loro relazione sentimentale. Il 33enne peruviano diceva di essere sul balcone e le intimava di aprire la finestra per controllare se lei fosse in compagnia di un altro uomo. Al rifiuto della donna il peruviano ha sollevato con la forza la tapparella e ha preso a calci la porta finestra, danneggiandola, e riuscendo così a entrare nella stanza. La donna a quel punto, sempre più spaventata dall’atteggiamento dello spasimante, da lui inseguita, si è rifugiata nella camera del datore di lavoro. L’anziano, svegliatosi, ha visto l’uomo nella sua camera. E scambiandolo per un ladro lo ha preso a bastonate. L’uomo è stato arrestato per violazione di domicilio.

(Foto: generica di un anziano da archivio Ansa)