Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto?

Federica Sciarelli potrebbe lasciare la conduzione di “Chi l’ha visto?”.A rivelare l’indiscrezione che circola ai piani alti di Viale Mazzini è Dagospia.

Non il solito chiacchiericcio, non il rumor del momento. E’ stata annunciata alla presentazione dei Palinsesti Rai ma non si escludono colpi di scena.

Fonti vicine alla conduttrice la descrivono come una donna estremamente provata dal polverone mediatico che l’ha travolta. Dallo scorso 27 giugno Federica Sciarelli è infatti indagata con l’accusa di concorso in rivelazione di segreto d’ufficio, avrebbe fatto da tramite tra Il Fatto Quotidiano e il magistrato, suo compagno di vita, Henry John Woodcock, per la pubblicazione di materiale coperto dal segreto istruttorio del caso Consip.