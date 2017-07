Altalena speciale per disabili chiusa a Imperia per la rivolta delle mamme dei bambini normodotati. La denuncia di Michela Aloigi per la chiusura del gioco utilizzato da suo figlio Matteo è diventata rapidamente virale su Facebook. L’altalena è stata chiusa a causa della sua presunta pericolosità. Il gioco, installato da pochi mesi in un parco di Imperia, è stato costruito per disabili, quindi è più pesante rispetto a un’altalena normale, e diverse mamme avevano denunciato come fosse pericoloso visto che era utilizzata anche da bambini senza problemi di disabilità. Ecco il messaggio che ha scritto la madre di Matteo, presidente dell’associazione La Giraffa a Rotelle, per denunciare quanto avvenuto a Imperia.

Io e Matteo ringraziamo tutti quei cittadini che hanno fatto chiudere l’ Altalena così che i propri figli ” normodotati” possano rimanere incolumi mentre loro chiacchierano e giocano con il cellulare! O sono tranquilli tranquilli al mare poiché non hanno bisogno di aiuto o accessibilità. Noi, non vi preoccupare , andiamo a rinchiuderci a casa…….Grazie! W la civiltà!

IL VIDEO DELL’ALTALENA DI IMPERIA UTILIZZATA DA MATTEO

Il post è stato condiviso migliaia di volte. La madre di Matteo ha voluto ringraziare le persone che hanno espresso solidarietà per la sua denuncia. «Quanta solidarietà! Un grazie a tutti e vi terrò aggiornati sperando che tutto questo appoggio faccia riaprire e cosa importantissima, rispettare, giocando tutti insieme, l’ Altalena!». In un messaggio scritto per l’associazione La giraffa a rotelle, Michela Aloigi ha criticato la decisione del sindaco di Imperia e la sua indifferenza.