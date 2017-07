Torre Annunziata, è crollata una palazzina di quattro piani: coinvolte due famiglie

Una palazzina di quattro piani è crollata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Secondo le prime informazioni dei Vigili del fuoco, nel crollo, avvenuto in via Rampa Nunziante 15, in zona Litoranea, sarebbero coinvolte due famiglie. I dispersi sono 8, tra loro anche due bambini.

PALAZZINA CROLLATA A TORRE ANNUNZIATA

Il crollo, avvenuto all’alba, alle 6,30 circa, ha costretto un blocco dei treni. Dalle 6.45 il traffico ferroviario traffico è stato sospeso fra Torre Annunziata e Santa Maria La Bruna (linea Napoli-Salerno) per la presenza di calcinacci sui binari. Sono intervenuti tecnici di Rfi. Trenitalia ha comunicato che sono stati attivati autobus sostitutivi fra Torre Annunziata e Santa Maria La Bruna. Trenitalia ha sospeso la linea Napoli-Salerno, via Torre Annunziata. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono subito intervenute.

(7lug-8:15) #TorreAnnunziata(NA), 30 #vigilidelfuoco scavano fra le macerie della palazzina. Da indicazioni, potrebbero essere 8 i dispersi pic.twitter.com/dwn6xNIez8 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 7 luglio 2017

A quanto pare nella zona è stato avvertito un boato improvviso, poi il crollo. A cedere sono stati il terzo e quarto piano. Nella ricerca dei dispersi si scava anche con le mani. Nella parte della palazzina crollata erano situate le camere da letto. Secondo testimoni, poco prima del crollo era passato un treno.

(Foto di Vigili del Fuoco)