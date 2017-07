Il #WorldKissDay di Luigi Berlusconi: bacio a un amico? | FOTO

Oggi è la giornata internazionale del bacio. E, finalmente, dopo tanto cercare, abbiamo trovato la nostra immagine simbolo. Pagine patinate della rivista Oggi: il rotocalco diretto da Umberto Brindani mostra in esclusiva una fotografia rubata a villa Certosa. Soggetto ritratto nella paparazzato è Luigi Berlusconi, ultimo figlio di papà Silvio e di Veronica Lario.

LEGGI ANCHE > L’irresistibile ascesa di Luigi Berlusconi

IL BACIO RUBATO DI LUIGI BERLUSCONI

Luigi è in vacanza insieme alla sorella Barbara. Lei, a quanto pare, ha al seguito la famiglia, lui, invece, soltanto due amici. Nessuna ragazza della loro età (Luigi è nato nel 1988) sembra essere nei paraggi. E allora l’obiettivo della fotocamera va a cogliere un momento molto intimo del cadetto di casa Berlusconi.

Luigi sembra chinarsi verso il suo amico per stampargli un tenero bacio sulla bocca. Da diverso tempo si vocifera sull’identità sessuale di Berlusconi jr. Ma lui, per il momento, non ha ancora fatto coming out. In ogni caso, l’estate sembra essere il momento preferito per i suoi presunti «amori». Anche l’anno scorso, infatti, durante una vacanza al mare, fu beccato dai fotografi in atteggiamenti inequivocabili con un suo amico.

Niente male come immagine per celebrare il #WorldKissDay, quindi. E papà Silvio che dice?