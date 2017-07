Vaccini, presidente Iss e Burioni contro il programma Caterpillar: «Fa propaganda no vax» | AUDIO

La trasmissione radiofonica Caterpillar accusata di aver fatto propaganda contro i vaccini. Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi e l’infettivologo Roberto Burioni, noto per la sua battaglia contro la disinformazione sui vaccini, hanno duramente attaccato il programma in onda su Rai Radio 2, colpevole di aver parlato della manifestazione contro le vaccinazioni obbligatorie in programma sabato 8 luglio a Pesaro.

la vergogna di un servizio pubblico che a @caterpillarrai fa propaganda a antivax, con irresponsabilita’ si scherza su pelle dei più deboli — Walter Ricciardi (@WRicciardi) 4 luglio 2017

LEGGI ANCHE > L’EPIDEMIOLOGO FRANCO BERRINO DICE LA SUA SUI VACCINI

VACCINI, PRESIDENTE ISS RICCIARDI E BURIONI CONTRO CATERPILLAR

Le critiche si sono alzate dopo la puntata del 4 luglio, durante la quale il conduttore Massimo Cirri ha affermato: «Al nostro numero arrivano veramente migliaia di sms, tutti uguali, in cui viene ricordato che sabato 8 luglio a Pesaro si trovano quelli che hanno dubbi sul decreto Lorenzin, sulle vaccinazioni». Solo una citazione dell’evento, in pochi secondi, precisando che probabilmente l’invio di tutti quei messaggi durante la trasmissione può essere considerato un caso di «sms bombing» da parte degli attivisti che si oppongono all’obbligo vaccinale.

in ogni caso sarebbe bene che fosse più rigoroso o che non lavorasse per il servizio pubblico @RaiRadio2 libero pensatore in radio libera https://t.co/LlN13sTSc8 — Walter Ricciardi (@WRicciardi) 5 luglio 2017

Una reazione non si è fatta comunque attendere. «La vergogna di un servizio pubblico che a Caterpillar fa propaganda antivax, con irresponsabilità si scherza sulla pelle dei più deboli», ha scritto Ricciardi su Twitter. E ancora, riferendosi al conduttore: «Sarebbe bene che fosse più rigoroso o che non lavorasse per il servizio pubblico». E non è stato meno tenero nemmeno Burioni, probabilmente il medico più esposto in difesa delle vaccinazioni obbligatorie.

Una vergogna che con i nostri soldi venga fatta pericolosa disinformazione. @Michele_Anzaldi — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) 5 luglio 2017

«Una vergogna che con i nostri soldi venga fatta pericolosa disinformazione», ha scritto su Twitter chiamando in causa anche il deputato Pd Michele Anzaldi, giornalista e segretario della Commissione di Vigilanza Rai. Alla fine è intervenuto anche Cerri, che ha sottolinato di aver semplicemente dato notizia dei molti sms ricevuti da Caterpillar. «Vaccini sempre, isteria comunicativa no», è stato il suo commento.

Data notizia di molti sms. Dichiarato che cane Zam ha avuto lieve perplessità antirabbica. Vaccini sempre, isteria comunicativa no. — Massimo Cirri (@MassimoCirri) 5 luglio 2017

CATERPILLAR E NO VAX, ASCOLTA L’AUDIO

(Foto da archivio Ansa. Credit: Ton Koene via ZUMA Wire)