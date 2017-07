Nirvana, il bassista del gruppo Krist Novoselic ha pubblicato sul suo profilo Facebook un video inedito che mostra la prima esibizione davanti a una telecamera della band guidata da Kurt Cobain. Si tratta di esecuzioni di due canzoni del primo repertorio dei Nirvana, If You Must e Paper Cuts, suonate alla stazione radiofonica RadioShack di Aberdeen.

Il video, ripreso in forma professionale, è stato pubblicato nella sua interezza sul profilo Youtube di Mike Ziegler, uno dei più importanti bootlegger dei Nirvana. Ziegler è uno dei pochi possessori conosciuti di Illiteracy Will Prevail, il mitologico demo dei Fecal Matter, la prima band di Kurt Cobain, formata con il batterista dei Melvins, Dale Crover. Nell’esibizione davanti alle telecamere ci sono proprio Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dale Crover.

IL PRIMO VIDEO DEI NIRVANA, PAPER CUTS

Il VIDEO COMPLETO SU CANALE YOUTUBE DI MARK ZIEGLER

All’epoca i Nirvana in realtà non si chiamavano neppure in questo nome. La registrazione è stata effettuata il 24 gennaio del 1988, quando il gruppo di Cobain e Novoselic si faceva chiamare Ted, Ed and Fred. La band era reduce della registrazione del suo primo demo, effettuata ai Reciprocal Rccording Studios di Jack Endino il giorno prima, e del suo primo concerto a Tacoma, svolto anch’esso il 23 gennaio del 1988. Il videoclip riprende Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dale Crover mentre suonano prima If You Must, e poi Paper Cuts, La seconda canzone, seppur in modo parziale, era già circolata online, anche se in qualità sensibilmente ridotta. Paper Cuts è un brano storico dei Nirvana, suonata molte volte nei concerti e uno dei pezzi più belli di Bleach. If You Must è invece stata pubblicata ufficialmente per la prima nel box-set di inediti With The Lights Out, uscito nel 2004. Paper Cuts e If You Must erano parte delle 10 canzoni registrate per la prima volta in un demo professionale dai futuri Nirvana.

Foto copertina: screenshot di Mike Ziegler/ Youtube