La 5 stelle Roberta Lombardi potrebbe sfidare Zingaretti alla Regione Lazio

Roberta Lombardi, deputata del MoVimento 5 stelle considerata molto vicina alla linea Casaleggio, potrebbe esser la candidata alla presidenza della Regione Lazio per le elezioni del 2018. Ne parla oggi Simone Canettieri su Il Messaggero:

«Allora, sei tu la nostra candidata?». Hotel Forum, saletta “Beppe Grillo”, quella cioè occupata all’ultimo piano dal leader del M5S tutte le volte che da Genova si cala nella Capitale. E qui, coccolato dall’aria condizionata, che riceve lo stato maggiore del Movimento, insieme a Davide Casaleggio, anche lui ormai sempre più romano. Questa volta all’incontro, dopo gli scontri dello scorso dicembre per via del caso Marra e quindi Raggi, c’è anche Roberta Lombardi. Toh, chi si rivede. Baci e abbracci. Scherzi. Grillo non perde il vizio della battuta e la butta là alla deputata: «Allora, sei tu?». Il suo nome, quello della prima capogruppo alla Camera del M5S, è uscito come possibile candidata alla presidenza della Regione Lazio nel 2018. Lei risponde con un «vediamo» che vuol dire tutto e niente. In verità i due parlano in un angolo della stanza. Scherzano ma fanno anche sul serio, assicura chi li ha visti.