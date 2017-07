Dopo aver conquistato le vette delle classifiche musicali e quelle dei video più visti su YouTube, Fabio Rovazzi è pronto per sbarcare al cinema. Per lui è pronta già una pellicola su misura, realizzata da Gennaro Nunziante, il «guru» che con il suo tocco magico ha portato Checco Zalone a sbancare al botteghino.

IL PROGETTO DEL FILM DI FABIO ROVAZZI: «IL VEGETALE»

La pellicola sarà intitolata «Il Vegetale» e la trama, per il momento, è top secret. L’annuncio è stato dato dallo stesso regista Gennaro Nunziante durante una importante convention della Disney: «Primo ingrediente di un flop sono produttori incapaci e per questo pur di non pagare gli attori mettono i pupazzi nei film. Poi serve anche un protagonista sconosciuto e incapace e in virtù di questo penso di aver trovato la persona giusta in Fabio Rovazzi».

LE DICHIARAZIONI DI FABIO ROVAZZI SUL NUOVO FILM

Non poteva mancare anche il commento della nuova star del web, che ultimamente ha lanciato il tormentone «Volare» in collaborazione con Gianni Morandi e con la partecipazione, nel video clip, di tutti i principali personaggi amati dai millennials: «Dopo aver completamente rovinato la discografia italiana – ha detto Rovazzi -, mi sembra giusto rovinare anche il cinema».

Sono a New York per un progetto segreto fighissimo 🔥 Un post condiviso da Fabio Rovazzi (@rovazzi) in data: 27 Giu 2017 alle ore 08:54 PDT

Il film dovrebbe uscire nel 2018 e sarà prodotto proprio dalla Disney. Rovazzi, nei giorni scorsi, aveva postato una foto su Instagram da New York sostenendo che si trovava lì per un progetto top-secret, ma estremamente accattivante. Ecco svelato il mistero, dunque: la pellicola sarà una classica commedia adatta alle famiglie, in perfetto stile Disney e promette, ancora una volta, incassi record.