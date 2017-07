Il film della settimana: Okja | TRAILER

Se siete fra i 100 milioni di utenti di Netflix, prendetevi due ore e guardatevi Okja, il film del regista sudcoreano Bong Joon-ho. Vi immergerete in un mondo di animali geneticamente modificati, multinazionali manipolatrici e amore oltre le specie.

OKJA, SECONDO FILM PRODOTTO DA NETFLIX

Okja è il film più riuscito finora prodotto da Netflix, che ha saltato l’appuntamento con le sale cinematografiche (sollevando molte polemiche durante la presentazione a Cannes) per arrivare direttamente nella piattaforma in streaming. Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2017 il 19 maggio, è distribuito attraverso Netflix dal 28 giugno.

(Immagine da trailer)