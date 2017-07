Adele si ferma. Cancellati gli ultimi concerti del tour

Adele lo ha annunciato sul palco di Londra. Quello dell’album “25”, durato oltre un anno e oltre cento concerti, è stato il suo ultimo tour.

Prima delle ultime quattro esibizioni allo stadio londinese – con una lettera inidirzzata ai fan – ha deciso di chiudere la stagione dei concerti. In anticipo. Con un lungo post comparso sui suoi social network ha annunciato che gli ultimi due concerti programmati per l’1 e il 2 luglio sono stati annullati su consiglio dei medici per non danneggiare le sue corde vocali.

Non è chiaro se quei live annullati saranno poi recuperati. Per ora la cantante non potrà esibirsi per diverso tempo.

(in copertina foto ANSA / MATTEO BAZZI)