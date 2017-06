Biglietti aerei agli omosessuali per lasciare il Paese: l’annuncio choc della trasmissione russa | VIDEO

L’emittente televisiva russa Tsargrad TV lancia una provocazione: offrire il biglietto di sola andata per la California agli omosessuali che abbiano intenzione di allontanarsi dal Paese. Ad annunciarlo è Andrei Afanasyev, esilarante conduttore e presentatore televisivo. Ma la notizia ha scatenato le polemiche.

BIGLIETTI GRATIS PER I GAY: L’INIZIATIVA DELLA TV RUSSA

Il video piomba sui social network raccogliendo migliaia di visualizzazioni in un brevissimo lasso di tempo. Nelle parole di Andrei Afanasyev si coglie l’invito giustificato dal fatto che lo Stato in questione “garantisce facilitazioni per l’acquisizione della green card da parte dei pervertiti russi”. Sembra che più volte gli ascoltatori abbiano segnalato linguaggi offensivi rivolti alla popolazione LGBT. La finalità dell’iniziativa, da come si può dedurre dal video, è quella di invitare realmente le persona a trasferirsi all’estero “qualora siano in grado di dimostrare i propri peccati”: pertanto il requisito richiesto è quello di dotarsi di una certificazione medica che attesti la realtà dei fatti. L’indignazione non si è fatta attendere, tanto è vero che un nutrito gruppo di persone ha deciso immediatamente di allontanarsi dalla trasmissione e dai canali social ad essa collegati. Sembra che la maggior parte dei cittadini russi abbiano sostenuto questa proposta perché contrari alla promozione della parità dei diritti. Anche se si tratta di un’emittente di nicchia, la notizie ha avuto una virilità spaventosa, rimbalzando sulla stampa internazionale, aprendo un dibattito destinato a durare a lungo.

(copertina FACEBOOK/TSARGRAD TV)