Gianluca Vacchi balla da solo. La storia con Giorgia è finita?

Da qualche tempo, i due non si fanno fotografare più insieme. Che sia finita, quindi, la storia d’amore tra Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele? Il nuovo fenomeno dei social network non propone più i suoi famosi balletti in coppia e una sua ex mette il pepe nell’intera vicenda.

LA FRECCIATA DI MARYSTHELL POLANCO A GIANLUCA VACCHI

Marysthell Polanco, infatti, secondo quanto riportato da Novella 2000, avrebbe mandato un messaggio a Giorgia Gabriele dicendole: «Perché lo lasci? Dovevi farti rinnovare il contratto. Lo so che è noioso avere una persona che mostra la sua felicità al mondo intero, mentre in realtà è di una noia pazzesca, te l’ho detto non saresti mai una prima donna con Vacchi».

La Polanco, ex olgettina, conosce bene Gianluca Vacchi, visto che è stata legata sentimentalmente a lui dal 2007 al 2010. Poco prima, insomma, che arrivasse la nuova fiamma Giorgia. E ora che questo amore sembra essere arrivato al capolinea, a Vacchi non resta che consolarsi con la sua figlioccia.

GIANLUCA VACCHI PRESENTA LA SUA FIGLIOCCIA

Su Instagram, infatti, l’ereditiere ha fatto il battesimo social a Ginevra Mavilla, 14 anni: «Per me è come una figlia, è difficile spiegare quanto le voglio bene. Posso solo dire che è stata, è e sarà sempre parte della mia vita. Seguitela».