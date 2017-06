Mentana si schiera dalla parte di Gianluigi Paragone: «Niente epurazioni»

«Dalla strada delle botteghe della 7 non si sfratta nessuno, né lo si lascia nella bottega chiusa. Magari si cambia un’insegna, si mette in mostra un lavoro nuovo, ma niente epurazioni. Paragone chiaro?». Così Mentana difende il collega di rete Gianluigi Paragone. La sua Gabbia è stata chiusa dopo anni di trasmissione tv: scelte editoriali dovute alla nuova linea dettata dal direttore di rete Andrea Salerno.

Ecco qui il post per intero pubblicato su Facebook

