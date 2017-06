Asia Nuccetelli 2.0, la trasformazione della figlia di Antonella Mosetti | GALLERY

Asia Nuccetelli si è messa in luce come concorrente del Grande Fratello VIP, insieme alla madre Antonella Mosetti, ex showgirl che ha fatto il suo debutto in televisione grazie alla trasmissione Non è la Rai. Gli appassionati del genere ricorderanno Asia Nuccetelli come una ragazzina acqua e sapone, dai lineamenti piuttosto semplici. Una normale ventenne, insomma, che sulla scia del successo della madre è riuscita a ritagliarsi uno spazio in televisione per provare anche lei l’effetto che fa.

IL CAMBIAMENTO DI ASIA NUCCETELLI

Ma oggi, in una sorta di cortocircuito spazio-temporale, i suoi tanti followers sui social network stentano a riconoscerla. La figlia di Antonella Mosetti ha subito una vera e propria trasformazione. Non stiamo parlando soltanto di un cambio di look, condito magari da una puntatina dal parrucchiere e dall’estetista. Stiamo parlando di un vero e proprio intervento di bisturi, piuttosto pesante a giudicare dagli scatti che la ragazza ha pubblicato su Instagram.

Passi anche la tinta ai capelli (da mora, Asia Nuccetelli è diventata all’improvviso bionda), ma appare piuttosto chiara l’azione del chirurgo sugli zigomi, sul naso e sulle labbra. Qualche tempo fa era stata proprio Antonella Mosetti a confermare i ritocchini della figlia, minimizzando tuttavia la portata degli interventi di chirurgia plastica. Al settimanale Diva e Donna, infatti, aveva dichiarato: «Asia si è solo rifatta il naso e ha fatto ricorso a qualche puntina di acido ialuronico». Ma qualcosa deve essere sfuggito di mano se il risultato è questo.

GUARDA LE IMMAGINI DELLA TRASFORMAZIONE DI ASIA NUCCETELLI

(FOTO da profilo Instagram di Asia Nuccetelli)