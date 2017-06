Ebbene, io mi chiedo che cosa avviene nella testa di un essere umano quando si spegne l’interruttore della ragione. E’ lì che nasce il mostro? A volte ho sentito dire che solo se siamo razionali riusciamo a vincere i brutti pensieri e l’angoscia. Vuol dire che siamo esseri violenti per natura e che solo le regole ci costringono a domare i nostri istinti? E’ così che vanno le cose? E se è così chi ha spento il mio interruttore?

Io non ero cattivo. Io non ero così. Talvolta mi sento in grado di farmi tante domande ma è quando comincio a farmele che diventa terribile non trovare le risposte. Allora vorrei che tutti gli interruttori nel mio cervello si rompessero, insomma che ci fosse un bel corto circuito, e così non mi accorgerei più di niente.

A parlare è Antonio, un carabiniere siciliano trasferito al Nord che pensa che la sua vita sia destinata a procedere lungo binari rassicuranti: un buon lavoro, una bella moglie, un figlio adorabile. E invece le cose andranno in modo diverso.

Ma che cosa avvenga davvero nella psiche di una persona che arriva a stravolgere e ad annullare tutto ciò in cui ha creduto, trasformandosi in quello che comunemente viene chiamato un “mostro” è la vera domanda.

Adriana Pannitteri, giornalista Rai, dedica il suo primo romanzo ad uno degli argomenti più discussi nella cronaca degli ultimi anni, la violenza sulle donne. Liberamente ispirato a una storia vera, il romanzo si dipana attraverso lo scambio di lettere con Maria Grazia, una giornalista di una importante testata alle prese con una serie avvincente di casi di cronaca, ma

anche con le incessanti domande sulla vita, sugli affetti, e sulle dinamiche aspre del suo lavoro.

Radio Impegno, la radio della società civile in diretta ogni notte da Corviale dalla mezzanotte alle 8 e 30 del mattino, che già più volte ha affrontato il delicato tema della violenza di genere, ospiterà Adriana Pannitteri per la presentazione del romanzo

Cronaca di un delitto annunciato edito da L’Asino D’oro.

La presentazione si svolgerà presso il Campo dei Miracoli, in via Poggio Verde 455 alle ore 19.30. Insieme all’autrice interverrà Niccolò Trevisan, psichiatra e criminologo.

Modererà la giornalista Luce Tommasi. Letture di Erika De Bonis. A seguire cena solidale e a mezzanotte diretta radiofonica con i presenti. Ingresso gratuito