Temptation Island, il bluff di Riccardo e Camilla. La tentatrice è amica della concorrente

Temtptation Island 2017 è iniziata con una buona percentuale di share. Peccato però che una coppia in particolare, Riccardo e Camilla, sta generando non pochi sospetti. I due, insieme da sei mesi e freschi di Uomini & Donne, hanno creato un piccolo caso mediatico.

La notizia è stata ripresa sul sito di gossip BitchyF.

In mezzo ad una serie di casi umani senza precedenti, Riccardo e Camilla di Uomini e Donne all’interno di Temptation Island sono risultati pure i più “normali”, nonostante abbiano avuto anche loro i rispettivi scleri.

Il primo è stato a mio avviso totalmente immotivato: una tale di nome Simona avrebbe infatti più volte messo la crema / massaggiato Riccardo che ne ha ovviamente approfittato.

Nessuna battuta infelice, nessuna palpata più generosa, nessun complimento fraintendibile, eppure, alla vista del massaggio, Camilla è scoppiata a piangere, è scappata all’interno del resort ed ha urlato “Per me è morto, per me è morto“.

Le lacrime a mio modestissimo parere sono sembrate un po’ forzate, ma non conoscendo Camilla non mi sono permesso di giudicarla, fin quando non ho scoperto che la ragazza che ha massaggiato Riccardo non è altro che Simona Solimeno, AMICA STORICA di Camilla.

Ecco alcune carinerie che le due si sono scritte sui social:

Insomma, che senso ha piangere se una tua amica massaggia il fidanzato?

Il dubbio è sorto anche al popolo del web che ha chiesto a gran voce la verità su questo misterioso triangolo.