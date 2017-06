Consip: con Woodcock indagata la giornalista Federica Sciarelli

A causa della presunta fuga di notizie riservate relative all’inchiesta Consip, insieme al pm Woodcock risulta indagata dalla procura di Roma – secondo quanto apprende l’ANSA – anche la giornalista Federica Sciarelli, nota conduttrice del programma televisivo “Chi l’ha visto?”. Alla cronista è stato anche sequestrato il telefono cellulare.

FEDERICA SCIARELLI INDAGATA PER CONSIP: COSA AVREBBE FATTO

Alla giornalista Sciarelli, da lungo tempo amica del pm napoletano, è contestato il reato di concorso in rivelazione di segreto. Secondo l’accusa, Sciarelli sarebbe stata il tramite per il passaggio delle informazioni da Woodcock ad un giornalista del Fatto Quotidiano. «Non posso aver rivelato nulla a nessuno – ha dichiarato la giornalista all’ANSA – semplicemente perché Woodcock non mi svela nulla delle sue inchieste, tantomeno ciò che è coperto da segreto».

(Immagine da video di: Chi l’ha visto? / Raitre / Rai)