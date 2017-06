Papa Francesco se la prende con l’oroscopo

«Il cristiano non ha oroscopo per vedere il futuro; non va dalla negromante che ha la sfera di cristallo, non vuole che gli legga la mano». Papa Francesco lo afferma durante l’omelia della messa celebrata nella domus di Santa Marta in Vaticano.

LEGGI ANCHE > I meme più divertenti dell’incontro tra Papa Francesco e Donald Trump

PAPA FRANCESCO OROSCOPO E SFERE DI CRISTALLO

«Noi siamo uomini e donne che camminiamo verso una promessa, verso un incontro, verso qualcosa che dobbiamo ricevere in eredità», spiega il Pontefice, sottolineando anche che «il cristiano è un uomo, una donna, che ‘benedice’ cioè che ‘dice bene’ di Dio e degli altri e che si fa benedire da Dio e dagli altri, per andare avanti». Lamenta il Papa: «Spesso, siamo abituati a ‘non dire bene’ del prossimo, quando la lingua muove un po’ come vuole…». E invece «tutti, anche i laici, dobbiamo benedire gli altri, dire bene degli altri e dire bene a Dio degli altri. Questo è lo schema della nostra vita cristiana».

(in copertina foto ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI)