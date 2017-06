Arriva in Italia il documentario su Putin firmato dal suo fan Oliver Stone | VIDEO

Negli Stati Uniti ha sollevato una marea di polemiche, ora è pronto a sbarcare in Italia (sulla Rai, secondo quello che ha assicurato il suo autore a Repubblica). Si tratta del documentario The Putin Interviews firmato da Oliver Stone. In patria viene accusato di essere fazioso e di far parlare il presidente russo senza alcun contraddittorio. Il regista non ci sta e, piuttosto nervoso, si scaglia contro le critiche.

«I blogger americani che hanno criticato il documentario non capiscono niente – ha detto Stone al festival di Starmus in Norvegia -. La pellicola è densa di informazioni, quattro ore in cui per la prima volta Putin dà la sua versione dei fatti».

GUARDA IL TRAILER DI THE PUTIN INTERVIEWS

Nel documentario si parlerà della guerra in Siria e delle presunte ingerenze nelle elezioni americane. Il presidente russo, intervistato da Oliver Stone, esprimerà la sua opinione, raccontando quella che, da molti, è considerata la sua verità.

«La Russia non farà nulla di male all’occidente – ha dichiarato Stone – e io credo in Putin. Contro di lui, gli Stati Uniti hanno messo in piedi una vera e propria campagna mediatica».