Cosa significa #ItaliansAreBlack (e perché fa adirare tutti)

Su Twitter spunta l’hashtag #ItaliansAreBlack. Nato negli Usa sta facendo adirare un po’ dei nostri sui social.

#italiansareblack

Perché? L’articolo è stato pubblicato sul sito Bitchyf.

#ItaliansAreBlack, “Gli italiani sono neri”: dagli USA

scoppia la polemica su Twitter

In questi giorni su Twitter è scoppiata una nuova polemica, tutta colpa dell’hashtag nato in USA #Italiansareblack.

Qualche americano con il cervello di un’ameba ha dato il via ad una tesi secondo la quale gli italiani sarebbero tutti neri e più africani che europei (c’è anche qualche genio che si è messo a fare distinzioni tra nord e sud Italia).

Invece di ignorarli molti utenti italiani se la sono presa, alcuni hanno anche pubblicato le foto della loro carnagione color mozzarella, qualcuno fortunatamente l’ha buttata sul ridere.

Tutto questo non è nemmeno trash, è oltre.