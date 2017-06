Tutte le cose che volevate sapere su Giorgio Caproni per i vostri post su Facebook

L’analisi del testo proposta all’esame di Stato negli ultimi anni sembra fatta su misura per smentire le previsioni della vigilia. E così, per la maturità 2017 spunta il nome di Giorgio Caproni, poeta livornese del Novecento. A partire dal 1935, svolse il ruolo di maestro di scuola elementare, prima di partire per il fronte qualche anno dopo. Trasferitosi definitivamente a Roma, si dedicò all’insegnamento e alla scrittura di poesie. Il testo «Versicoli quasi ecoloogici», proposto all’esame, è stato pubblicato nella raccolta Res amica nel 1991, un anno dopo la morte del poeta.

LA REAZIONE DEL WEB SULLA SCELTA DI GIORGIO CAPRONI

Ma sul web è già partita la critica sulla scelta delle tracce. Giorgio Caproni, infatti, solitamente non viene trattato nei programmi dell’ultimo anno della scuola superiore: difficile per i maturandi, quindi, fare confronti con altre sue opere. Del resto, il tema proposto nella sua poesia è di stretta attualità: l’ambientalismo e la convivenza pacifica dell’uomo sulla terra sono elementi molto vicini ai giovani, particolarmente sensibili su tematiche come l’inquinamento.

Tuttavia, sui social network gli utenti non hanno proprio resistito e sono partiti meme e battute sulla scelta del ministero dell’Istruzione. Qualcuno ha fatto riferimento all’errore comparso ieri sul sito del Miur («traccie» al posto di «tracce»). Secondo alcuni, infatti, si sarebbe trattato del vero e proprio indizio sull’autore proposto alla maturità: «traccie» al posto di «tracce», infatti, è un «errore da…Caproni».

#traccie era un indizio:quante volte ieri abbiamo detto che sono Caproni?Alla fine volevano solo aiutare.

#maturita2017 — Romualdo (@Romualdo91) 21 giugno 2017

Qualcuno ha parlato di Caproni come dell’«autore preferito da Sgarbi», in virtù dell’appellativo che il critico d’arte è solito rivolgere ai suoi interlocutori in televisione:

Caproni?! E se lo dice che di capre se ne intende #Sgarbi #Maturita2017 pic.twitter.com/y2psjLcQwd — Pietro (@P_Carpentieri) 21 giugno 2017

L’hanno già fatto il meme con Sgarbi che dice “Caproni, Caproni, Caproni”? — Suzukimaruti (@suzukimaruti) 21 giugno 2017

In generale, tranne qualche mosca bianca, sui social network c’è tanto scetticismo sulla scelta dell’autore. In molti non lo conoscono, in tanti hanno espresso – anche in maniera abbastanza eloquente – la loro perplessità:

Ora non dite che è uscito il tema del geniale e meraviglioso #Caproni per fare le fighe, che tanto nessuno lo conosce. #maturita2017 — Massimiliano (@BigMaxOfficial) 21 giugno 2017

Caproni tutta la vita, li vedo sempre al Pascol(i)o — Giuseppe Gaggio (@giuseppe_gaggio) 21 giugno 2017

Ho l’impressione che nessuno abbia scelto l’analisi del testo #caproni #maturita2017 — KeyToFreedom (@98alessia1) 21 giugno 2017

FOTO da account Twitter @MirkoHashtag