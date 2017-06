Usate Skype per lavoro o per altri motivi e da ore non ricevete messaggi? Non è colpa dei vostri colleghi o dei vostri amici. Dalla scorsa notte si è registrato uno Skype down in quasi tutti i Paesi d’Europa. Le segnalazioni sono arrivate al servizio di messaggistica istantanea a partire dalle 23 di ieri e stanno continuando ad arrivare anche in queste ore.

PERCHÉ C’È STATO LO SKYPE DOWN?

La conferma dello Skype-down è arrivata anche dall’account Twitter ufficiale del servizio di messaggistica istantanea: «Si è verificato un problema e siamo al lavoro per risolverlo»:



There is an ongoing incident affecting the ability to connect to the application: https://t.co/E2jdK7oUf2 We are investigating, stay tuned! — Skype Support (@SkypeSupport) 19 giugno 2017

Qualche ora fa il problema sarebbe stato risolto dai tecnici di Skype, ma perché l’app possa tornare a funzionare sono necessarie altre ore. La piattaforma, infatti, non è ancora completamente operativa e si registrano ritardi nella ricezione dei messaggi e difficoltà nell’effettuare e nel ricevere delle videochiamate:

We have resolved the issue affecting Skype connectivity. Thank you for your patience, and enjoy Skype! pic.twitter.com/FI1XBmKCVN — Skype Support (@SkypeSupport) 20 giugno 2017

Non c’è stata invece nessuna comunicazione ufficiale da parte di Microsoft, che nel 2011 ha acquisito l’app di messaggistica.