Leo Messi, cena da 37mila euro a Ibiza. Ma è una bufala

Leo Messi vittima di una bufala largamente condivisa in rete. L’attaccante del Barcellona avrebbe pagato un conto da 37mila euro per una cena nel locale Isola bianca di Ibiza, ma in realtà lo scontrino circolato sui social network era solo un fake.

Il calciatore argentino è tornato due giorni fa dopo aver trascorso una vacanza con la futura moglie Antonella Rocuzzo, i figli Thiago e Matteo, e le famiglie di altri due fuoriclasse del Barcellona, Luis Suarez e Cesc Fabregas. Nello scontrino diffuso sul web era indicato un importo di 37mila 330euro riconducibile alla comitiva. Sul conto venivano indicate ben 27 pizze, 41 bottiglie di champagne Dom Perignon e piatti costosissimi. Ognuna delle bottiglie di champagne sarebbe costata 600 euro, una bottiglia d’acqua 10 euro, le pizze 23 euro l’una.

BUFALA: LEO MESSI E LA CENA DA 37MILA EURO A IBIZA

La risposta di Messi non si è fatta attendere. Il calciatore ha risposto alla bufala non un messaggio su Instagram: «Jajajajajajaja, la gente inventa le cose più clamorose, ma è incredibile come altre persone ci credano». La notizia falsa, condivisa da più di 10mila utenti, era partita proprio da un profilo Instagram, ‘Juezcentral’, che ha poi chiesto scusa al campione. «Chiediamo scusa a Messi e ai nostri lettori, abbiamo rimosso la foto perché, dopo nuove verifiche, ci siamo resi conto che si trattava di una foto non vera».

(Foto via Instagram)