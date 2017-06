Sciopero dei treni e mezzi di trasporto pubblico in tutta Italia per domani 16 giugno 2017. Lo stop generale è stato proclamato da Cub Trasporti e dal sindacato di base Sgb con modalità che cambiano da città a città. Disagi nei trasporti locali e sopratutto sciopero nazionale per le Ferrovie, a esclusione di Piemonte e Valle d’Aosta, dalle 21 di giovedì alle 21 di venerdì.

SCIOPERO TRENI 16 GIUGNO 2017: LE CORSE COLPITE IN LIGURIA

I treni a lunga percorrenza più colpiti però sono quelli da Milano a Ventimiglia (e viceversa). In pratica chi è un ligure fuori sede o un milanese desideroso di un week-end di relax avrà non pochi problemi a partire dalle prossime ore. Solo le Frecce correranno tranquillamente su tutto il territorio nazionale. Ecco le corse colpite:

Giovedì 15 giugno - IC 689/690 delle 21.10 proveniente da Milano Centrale e diretto a Ventimiglia; Venerdì 16 giugno - EC 139/140 delle 9.12 proveniente da Ventimiglia e diretto a Milano Centrale - EC 141/142 delle 7.10 proveniente da Milano Centrale e diretto a Ventimiglia; - IC 745/746 delle 11.05 proveniente da Ventimiglia e diretto a Milano Centrale

Qui la lista dei treni garantiti in Liguria. Per chi arriva da fuori regione diventa quasi impossibile raggiungere con comodità il territorio ligure. Qui tutti i treni garantiti su tutto il territorio nazionale per il 16 giugno 2017.